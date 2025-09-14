Çekmeköy Car Fest 2025: Gençlerin Modifiye Tutkusu Sergilendi - Son Dakika
Çekmeköy Car Fest 2025: Gençlerin Modifiye Tutkusu Sergilendi

14.09.2025 18:14
Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Car Fest 2025, yüzlerce modifiye tutkunu ve 300 aracı bir araya getirerek renkli bir etkinlik haline geldi. Belediye Başkanı Orhan Çerkez, gençlerin yeteneklerini ve emeklerini yansıtan bu organizasyonun önemli bir buluşma noktası olduğunu vurguladı.

(İSTANBUL) - Çekmeköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Car Fest 2025'te yüzlerce modifiye tutkunu bir araya geldi. Festivale katılan Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bu araçlar sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda gençlerimizin yeteneğini, sabrını ve estetik anlayışını gösteren birer eser niteliği taşıyor" dedi.

Çekmeköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde Belediye Bahçesi Kent Park'ta gerçekleştirilen Çekmeköy Car Fest, 7'den 70'e çok sayıda vatandaşı bir araya getirdi. Trafiğe kapalı ve tüm güvenlik tedbirleri alınarak yapılan organizasyon, gençlerin kendilerini ifade ettikleri renkli bir etkinlik oldu.

Festival alanında sergilenen yaklaşık 300 araç, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Gençler, kendi emekleriyle aldıkları otomobilleri ses sisteminden boyasına kadar büyük bir özveriyle modifiye ederek, birbirinden dikkati çekici tasarımları Çekmeköylülerle buluşturdu.

Etkinlik boyunca çekilişler ve hediyelerle vatandaşlara sürprizler yapılırken, DJ Janti'nin sahne performansı festivale coşku kattı. Ayrıca otomobil tutkunlarının merakla beklediği Tofaş Güzellik, Avrupa Güzellik, Honda Güzellik ve Ticari Güzellik gibi farklı kategorilerde yarışmalar düzenlendi.

Festivalde konuşan Çerkez, şunları dile getirdi:

"Bugün burada gençlerimizin kendi emekleriyle ortaya koydukları, onların hayallerini, alın terlerini ve heyecanlarını yansıtan çok özel bir organizasyona hep birlikte tanıklık ediyoruz. Trafiğe kapalı bir alanda, güvenlik önlemlerimizi alarak düzenlediğimiz bu etkinlikte yaklaşık 300 araç yer alıyor. Gençlerimiz, büyük bir özveriyle boyasından ses sistemine kadar her ayrıntısını kendi elleriyle hazırladıkları otomobilleriyle rengarenk bir atmosfer oluşturuyor. Bu araçlar sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda gençlerimizin yeteneğini, sabrını ve estetik anlayışını gösteren birer eser niteliği taşıyor. Bugün burada komşularımız da bu emek dolu araçları yakından görerek hem gençlerimizin gayretine tanıklık ediyor hem de keyifli bir hafta sonu geçiriyor. Bu organizasyon, gençlerimizin enerjisinin ve Çekmeköy'ün birlik, beraberlik ruhunun en güzel örneklerinden biri olmuştur. Etkinlikte emeği olan genç kardeşlerimi tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

