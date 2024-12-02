Çekmeköy\'de Alacak Verecek Tartışması Kanlı Bitti: 2 Ölü

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ÇEKMEKÖY'de polis memuru H.Ş. alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 4 kişiye ateş açması sonucu Sabri Ekşi ve oğlu Yusuf Ali Ekşi hayatını kaybetmişti. Adlı Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün saat 20.05 sıralarında Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru H.Ş. ile iş yeri sahibi Sabri Ekşi, oğulları Yusuf Ali Ekşi ve Emirhan Furkan Ekşi ile çalışanları Orhan Uka arasında geçmişte yaşanan ev alma konusundaki fiyat anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce polis memuru H.Ş. silahıyla 4 kişiye ateş etti. Hayatını kaybeden Yusuf Ali Ekşi ve Sabri Ekşi'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Buradaki incelemenin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi.