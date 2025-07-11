Çekmeköy'de Cipte Yangın

Çekmeköy'de seyir halindeki cipte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şile Yolu Hüseyinli mevkisinde ilerleyen, plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen cipin motor kısmından alevler yükseldi.
Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye görevlileri müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü.
Yangın sonucu cipte hasar oluştu.
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