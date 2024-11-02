Çekmeköy\'de Gıda Yüklü Kamyonda Yangın

Çekmeköy'de park halindeki gıda yüklü kamyonun dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ömerli Mahallesi Ata Sokak'taki zincir marketlerin depolarının yer aldığı bölgede park halinde bulunan gıda yüklü kamyonun dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Kamyonun dorsesinde hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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