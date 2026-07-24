Çekmeköy\'de Kamyon Takla Attı

Çekmeköy'de şoförün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu takla attı. Kazada ağır yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı. Şile Otoyolu bir süre tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çekmeköy Şile Otoyolu'nda meydana geldi. A.A. kullandığı 34 FSP 614 plakalı hafriyat kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atarak savurulan kamyon orta refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Kazanın şiddetiyle şoför A.A. araçtan yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan A.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyonun yolu kapatması sonucu Şile Otoyolu bir süre tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kamyonun kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.