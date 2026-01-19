Çekmeköy’de Kar Şenliği Coşkusu

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği kar şenliği, Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla düzenlenen etkinlikte karla kaplanan park alanı gün boyunca neşeli görüntülere sahne oldu, horon tepildi ve halay çekildi. Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bugün Çekmeköy'de güzel bir hava, kar yağışı var. Bizler de karın sevincini, temizliğini, mutluluğunu, sevgisini paylaşmak için Çekmeköylü komşularımızla sevgili çocuklarımızla bir araya geldik" dedi.

Çekmeköy'ün en büyük parkı olan Doğa Parkı, soğuk hava ve yoğun kar yağışına rağmen günün erken saatlerinden itibaren çocuklar, gençler ve aileleri buluşturdu. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in ev sahipliği yaptığı etkinlikte katılımcılar horon ve halaylar eşliğinde eğlenirken, kar topu oynayan ve kardan adam yapan çocukların sevinci dikkat çekti.

Günün ilerleyen saatlerinde parkta kurulan ateşlerin etrafında toplanan vatandaşlara sucuk ekmek ikram edildi. Katılımcılar, sohbet ederek hem ısındı hem de şenliğin atmosferini paylaştı. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte aileler kış mevsiminin keyfini doğayla iç içe çıkardı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, etkinlikte yaptığı konuşmada Çekmeköy'ün doğası ve temiz havasına dikkat çekerek, karın mutluluğunu ilçe sakinleriyle paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

"Bugün Çekmeköy'de güzel bir hava, kar yağışı var. Bizler de karın sevincini, temizliğini, mutluluğunu, sevgisini paylaşmak için Çekmeköylü komşularımızla sevgili çocuklarımızla bir araya geldik. Bugün mutluyuz. Çekmeköy ilçemizin ormanı, suyu tertemiz havası ve güzel bir manzarası var. Bugün de burada komşularımızla bu güzellikleri paylaşıyoruz. Çekmeköy'de karın yağışını eğlenceye, zevke, sevince çevirdik. Hepimiz mutluyuz. Herkes hoş geldi. Bugün burada çocuklarımıza sucuk ekmek ayran dağıtıyoruz. Bir taraftan yedi bölgemizin de yöresel müziklerini çalıyoruz, eğleniyoruz. Çocuklar eğleniyor, bizler eğleniyoruz, kar topu oynuyor, kardan adam yapıyoruz. Komşularımızla bir arada işte karın sevgisi ve heyecanını paylaşıyoruz."

Vatandaşlardan teşekkür ve memnuniyet

Etkinliğe katılanlar da kış şenliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Halay çeken Sevim Hanım, "Muhteşem, harika, kanımız kaynıyor. Sucuk ekmeğimizi yedik kalori atıyoruz" dedi. Seda Çınar, "Çok güzel etkinlik, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Emekleri için teşekkürler" ifadelerini kullandı. Gürkan Kılıç, "Belediye başkanımıza bu etkinlik için teşekkür ediyoruz, çok güzel. Her sene geleneksel olarak yapıyor. Çok sağolsun" dedi. Çiğdem Küçükelçi ise, "Çok güzel, çok beğendik. Orhan Çerkez belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" sözleriyle memnuniyetini paylaştı.

Minik Duru Beren Sezer ise karı uzun süredir beklediğini söyleyerek, "Çok güzel buldum etkinliği, çok eğlenceli. Karı bekledim bekledim yağmadı. Ama sonunda yağınca o kadar mutlu oldum ki. Geçen yıl da vardı bu etkinlik ama gidemedim. O yüzden çok üzülmüştüm. Şimdi var diye aşırı çok mutlu oldum. Arkadaşımla kardan adam yapmaya çalışıyoruz. Sucuk ekmeği aşırı güzel yapmışlardı" dedi. Parkın çeşitli noktalarında çocuklar kar topu oynarken, minik bir kız babasıyla birlikte kardan adam yaptı.