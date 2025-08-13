Çekmeköy'de Kaza: Öğretmen Hayatını Kaybetti

Çekmeköy'de şarampole devrilen otomobildeki öğretmen hayatını kaybetti.
Şile Yolunda Yelda Karaduman (40) idaresindeki 34 BTC 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karaduman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Öğretmen olduğu öğrenilen Karaduman'ın cenazesi, olay yerindeki çalışmanın ardından morga kaldırıldı.
