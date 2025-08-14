Çekmeköy'de Motosiklet-Automobil Kazası

Çekmeköy'de motosikletin trafikte bir anda yavaşlayarak sağa dönüş yapan otomobile çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde ilerleyen otomobilin sürücüsü bir anda yavaşlayarak sağa dönmek isterken, arkadan gelen motosiklet otomobile çarptı.
Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, motosiklet çarpıp devrildikten sonra otomobil sürücüsünün sinyal verdiği görülüyor.
