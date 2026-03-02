Çekmeköy'de Öğretmen Bıçakla Yaralandı - Son Dakika
Çekmeköy'de Öğretmen Bıçakla Yaralandı

02.03.2026 22:50
Çekmeköy'de bir öğrenci öğretmen Fatma Nur Çelik'e bıçakla saldırdı, öğretmen hayatını kaybetti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çekmeköy'de lise öğrencisi F.S.B. (17) tarafından bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik (44) için taziye mesajı yayınladı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından eğitim müfettişi görevlendirildiğini ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Çekmeköy Taşdelen'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11'inci sınıf öğrencisi F.S.B., henüz bilinmeyen bir nedenle öğretmenleri Fatma Nur Çelik ve Z.A. ile öğrenci S.K.'yı yanında bulundurduğu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli öğrenci F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Sancaktepe İlhan Varank Şehir Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen Fatma Nur Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer öğretmen ve öğrencinin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

BAKAN TEKİN'DEN TAZİYE MESAJI

Bakan Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Çekmeköy'de bir lisemizde yaşanan menfur bir saldırı sonucu kıymetli öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'i kaybettik. Görevi başında, öğrencilerinin arasında hayattan koparılan bir öğretmenimizin acısını tarif etmek kolay değil. Öğretmenlerimiz, bu milletin geleceğini yetiştiren en kıymetli emanetçilerdir. Bu kayıp, eğitim camiamızın ve ülkemizin ortak acısıdır. Fatma Nur öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum. Yaralanan öğretmenimiz ve öğrencimize acil şifalar diliyorum. Eğitim ailemizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise"2 Mart 2026 tarihinde İstanbul ili Çekmeköy ilçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda iki öğretmenimiz ve bir öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhal sağlık kuruluşlarına sevk edilmiş ve sağlık görevlilerince gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Biyoloji Öğretmenimiz Fatma Nur Çelik, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaralanan diğer öğretmenimiz ve öğrencimizin tedavileri devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yaşanan bu elim olayın ardından Bakanlığımızca idari yönden inceleme ve soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Hem adli hem de idari sürecin tüm safhaları ilgili birimlerimizce titizlikle takip edilecektir. Ayrıca bahse konu okulumuzda öğrencilerimize yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri yürütülmektedir. Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyor, yaralı öğretmenimiz ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyoruz. Eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak: DHA

Çekmeköy, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

