İstanbul Çekmeköy'de 2 katlı bir binaya çarpan servis minibüsünün şoförü yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Şehit Turan Caddesi'nde yokuştan inen 34 LET 412 plakalı servis minibüsünün sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 katlı binaya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan servis şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çekmeköy'de servis minibüsü binaya çarptı: Sürücü yaralı - Son Dakika
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