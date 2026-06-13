Çekmeköy'de servis minibüsü binaya çarptı: Sürücü yaralı - Son Dakika
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Çekmeköy'de servis minibüsü binaya çarptı: Sürücü yaralı

13.06.2026 23:43
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İstanbul Çekmeköy'de bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 katlı bir binaya çarptı. Araçta sıkışan şoför itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Çekmeköy'de 2 katlı bir binaya çarpan servis minibüsünün şoförü yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Turan Caddesi'nde yokuştan inen 34 LET 412 plakalı servis minibüsünün sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 katlı binaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan servis şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, İtfaiye, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de servis minibüsü binaya çarptı: Sürücü yaralı - Son Dakika

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