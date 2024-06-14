Çekmeköy'de Tekel Bayisi Kurşunlandı

Çekmeköy'de bir tekel bayisi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki tekel bayisine akşam saatlerinde silahla ateş açıldı.
Olayda yaralanan olmazken, iş yerinin camına 4 kurşun isabet etti.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Tekel bayisi ve çevresinde inceleme yapan polis, 6 boş kovan buldu.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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