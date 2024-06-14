Çekmeköy'de Tekel Bayisi Kurşunlandı

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Çekmeköy'de bir tekel bayisi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki tekel bayisine akşam saatlerinde silahla ateş açıldı.

Olayda yaralanan olmazken, iş yerinin camına 4 kurşun isabet etti.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Tekel bayisi ve çevresinde inceleme yapan polis, 6 boş kovan buldu.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.