İstanbul Çekmeköy'de 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 AY 3440 ve 34 BRG 076 plakalı otomobiller, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.
Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.
Son Dakika › Güncel › Çekmeköy'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
