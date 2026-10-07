Çekmeköy'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi dron destekli operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Çekmeköy'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi dron destekli operasyonla yakalandı

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Çekmeköy\'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi dron destekli operasyonla yakalandı
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Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultançiftliği Mahallesi'nde araç içinde uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiye dron destekli operasyon düzenledi. Araçta tavanına zulalanmış 25 gram esrar ile 23 bin 800 lira ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Murat SOLAK/ İSTANBUL, – ÇEKMEKÖY'de polis ekipleri caddede bir araç içerisinde uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiye operasyon düzenledi. Şüpheliler polis ekiplerinin dron destekli operasyonuyla yakalandı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim Salı günü 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, Sultançiftliği Mahallesinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Ekipler, yürüttüğü saha çalışmalarında sabah saatlerinde caddede araç içerisinde uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiye operasyon düzenledi.

DRON DESTEKLİ OPERASYON

Dron destekli operasyonda şüpheli Y.E.C. (29) ve M.U. (39) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise, aracın tavanı içerisine zulalanmış 9 parça halinde toplam 25 gram esrar ve 23 bin 800 lira ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheliler Y.E.C. ve M.U.'nun 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
Uyuşturucu TicaretiOperasyonÇekmeköyGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Çekmeköy'de uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi dron destekli operasyonla yakalandı - Son Dakika
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