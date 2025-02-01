Çekmeköy\'de Yangın: Lastik Deposu ve Tekstil Atölyesi Tehlikede

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İstanbul Çekmeköy'deki lastik deposundan tekstil atölyesine sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'ndeki 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki tekstil atölyesine sıçradı.

Yoğun dumana neden olan yangına itfaiye ekipleri, 53 araç ve 133 personelle müdahale etti.

Müdahale sırasında yanan lastik deposundan ara ara patlama sesleri duyuldu.

Alevlerin çevredeki iş merkezleri ve depolara sirayet etmemesi için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma ve dumanın tahliyesi için çalışmaları devam ediyor.