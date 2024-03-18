Çekya Cumhurbaşkanı, Ukrayna'ya savaşa katılmak isteyen 20 vatandaşa izin verdi

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Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in, Ukrayna'da savaşa katılmak için talepte bulunan 20 Çekya vatandaşına izin verdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, bir yıldır görevde olan Cumhurbaşkanı Pavel'in 20 kişinin Ukrayna ordusuna katılmasına izin verdiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'ya karşı savaşmak için 20 kişinin dışında 56 gönüllünün daha başvurduğu ancak Pavel'in bu kişilerin talebini onaylamadığı aktarıldı.

Ülke basınındaki haberlerde, Pavel'in göreve gelmesinden bu yana yapılan başvuruları değerlendirerek 20 kişiye onay verdiği kaydedilen açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın ise savaşın başlamasından itibaren yaklaşık 150 Çekya vatandaşının Ukrayna'da savaşmasına izin verdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı izni olmadan Çekya vatandaşları, başka bir ordu bünyesinde savaşamıyor.