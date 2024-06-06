Çekya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 22 yaralı - Son Dakika
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Çekya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 22 yaralı

Çekya'da yolcu treninin kimyasal madde taşıyan yük treniyle çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Çekya'nın başkenti Prag'dan Slovakya'ya gitmek üzere 300'den fazla kişiyle yola çıkan bir yolcu treni, yerel saatle 23.00 sıralarında Pardubice şehrinde yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye itfaiye, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Kimyasal madde taşıyan yük treninin ilk iki vagonunun boş olduğu, bu nedenle tehlikeli madde sızıntısı olmadığı aktarıldı. Makinistlerin sağ olduğu, çarpışmanın yolcu trenini kullanan makinistin bir hatası nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Çekya Başbakanı Petr Fiala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

06.06.2024 12:32
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- Çekya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 22 yaralı

PRAG - Çekya'da yolcu treninin kimyasal madde taşıyan yük treniyle çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Çekya'nın başkenti Prag'dan Slovakya'ya gitmek üzere 300'den fazla kişiyle yola çıkan bir yolcu treni, yerel saatle 23.00 sıralarında Pardubice şehrinde yük treniyle kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye itfaiye, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Kimyasal madde taşıyan yük treninin ilk iki vagonunun boş olduğu, bu nedenle tehlikeli madde sızıntısı olmadığı aktarıldı. Makinistlerin sağ olduğu, çarpışmanın yolcu trenini kullanan makinistin bir hatası nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Çekya Başbakanı Petr Fiala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Slovakya, İtfaiye, Trafik, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 22 yaralı - Son Dakika

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