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Çekya'da üniversitede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var, saldırgan etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Çekya'da üniversitede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var, saldırgan etkisiz hale getirildi

Çekya'nın başkenti Prag'ta bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıklayarak, saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırganın okulun çatısından ateş açtığı görüldü.

21.12.2023 - 19:13,
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- Çekya'da üniversitede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Polis saldırganı etkisiz hale getirdi

PRAG - Çekya'nın başkenti Prag'ta bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıklayarak, saldırganın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Çekya'nın başkenti Prag'taki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilerek, bölgenin güvenlik çemberi altına alındığı aktarıldı. Halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan polis, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, üniversitenin tahliye edildiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, saldırganın okulun çatısından polise ateş açtığını belirtti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, halkın panikle okulunu bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.

Çekya\'da üniversitede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var, saldırgan etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA
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Çekya, Saldırı, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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