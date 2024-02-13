Çekya, Rus ve Belarus vatandaşlarına vize ve oturum izni yasağını süresiz uzatmayı planlıyor - Son Dakika
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Çekya, Rus ve Belarus vatandaşlarına vize ve oturum izni yasağını süresiz uzatmayı planlıyor

Çekya, Rus ve Belarus vatandaşlarına vize ve oturum izni yasağını süresiz uzatmayı planlıyor

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Moskova yönetiminin Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Rus ve Belarus vatandaşlarına yönelik yaklaşık 2 yıldır uygulanan vize ve oturum izni yasağını süresiz uzatmayı planlıyor. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa tepki olarak Rus ve Belarus vatandaşlarına yönelik yürürlükte olan vize ve oturum izni yasağının süresiz uzatılmasının öngörüldüğü kaydedildi. Yasak, insani durumlar nedeniyle yapılan başvuruları kapsamıyor.

13.02.2024 15:51
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Çekya Dışişleri Bakanlığı, Moskova yönetiminin Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Rus ve Belarus vatandaşlarına yönelik yaklaşık 2 yıldır uygulanan vize ve oturum izni yasağını süresiz uzatmayı planlıyor.

Çekya Haber Ajansının Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa tepki olarak Rus ve Belarus vatandaşlarına yönelik yürürlükte olan vize ve oturum izni yasağının süresiz uzatılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Haberde, Rus ve Belarus vatandaşlarına yeni vize ve oturum izni verilmesini yasaklayan düzenlemenin 31 Mart'ta sona ereceği belirtildi.

Yasak, insani durumlar nedeniyle yapılan başvuruları kapsamıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde vatandaşlığı bulunan ya da Çek bir aile ile akrabalığı olan kişiler kısa süreliğine vize başvurusunda bulunabiliyor.

Çekya, savaşın başlamasının ardından yürürlüğe giren düzenlemeyi geçen yıl bir kez daha uzatmıştı.

Kaynak: AA

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