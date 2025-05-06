Çekya, Ukrayna'ya Destek Sürecek - Son Dakika
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Çekya, Ukrayna'ya Destek Sürecek

Çekya, Ukraynalı pilotları eğitmeye ve mühimmat sağlamaya devam edeceğini duyurdu.

06.05.2025 13:20
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PRAG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Çekya Başbakanı Petr Fiala, Ukraynalı pilotları eğitmeye ve ülkeye mühimmat ve ağır ekipman sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Fiala, pazartesi günü konuk Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından yaptığı resmi açıklamada, "Bugün koalisyondaki istekli ortaklarla birlikte Ukraynalı pilotları Çekya'da L-39 ve F-16 uçaklarında eğitmeye odaklanma konusunda mutabık kaldık. Ukrayna an itibarıyla helikopter ve savaş uçağı pilotlarına Çekya yapımı simülatörlerde eğitim veriyor" dedi.

Fiala, yılın başından bu yana Ukrayna'ya yarım milyon adet büyük kalibreli mühimmat teslim edildiğini kaydetti.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, pazar günü yaptığı açıklamada her şeyin mutabık kalındığı şekilde ilerlemesi halinde Ukrayna'nın bu yılın sonuna kadar 1,8 milyon adet büyük kalibreli mühimmat alabileceğini söylemişti. Çekya, geçtiğimiz yıl Ukrayna'ya yaklaşık 1,5 milyon adet büyük kalibreli mühimmat teslim etti.

İki taraf, ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu da ele aldı.

Fiala, "Skoda Transportation ve diğer şirketler, ulaştırma sektöründe tedarik planlamaları yapıyor. Nükleer enerji alanında işbirliğinin güçlendirilmesi olasılığını da konuştuk. Çekya şirketleri, kilit öneme sahip altyapının yeniden inşasında aktif rol almaya hazırdır" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çekya, Ukrayna'ya Destek Sürecek - Son Dakika

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