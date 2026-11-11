Çekya ve Slovakya başbakanları Merz'in Ukrayna bütçe çağrısına karşı çıktı

Çekya ve Slovakya başbakanları Merz'in Ukrayna bütçe çağrısına karşı çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Çekya Başbakanı Andrej Babis, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in AB ülkelerine Ukrayna'nın gelecek yılki bütçe açığının kapatılmasına katkı çağrısına karşı çıktı. İki başbakan Bratislava'da düzenlenen basın toplantısına katıldı.
BRATİSLAVA, 11 Kasım (Xinhua) -- Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Çekya Başbakanı Andrej Babis, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da Slovakya ve Çekya hükümetleri arasındaki toplantının ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı, 10 Kasım 2026.
Çekya Başbakanı Babis ve Slovakya Başbakanı Fico salı günü, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeleri Ukrayna'nın gelecek yılki bütçe açığının kapatılmasına katkıda bulunmaya çağırmasına karşı çıktı. (Fotoğraf: TASR/Martin Baumann/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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