Çelebi Sultan Mehmet Medresesi Bilim ve Sanat Merkezi Oldu - Son Dakika
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Çelebi Sultan Mehmet Medresesi Bilim ve Sanat Merkezi Oldu

09.06.2026 15:05
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Amasya'da restore edilen medrese, bilim, kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan ve restore edilen Çelebi Sultan Mehmet Medresesi, bilim, kültür ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak.

İlçedeki 611 yıllık Çelebi Sultan Mehmet Medresesi, Amasya Üniversitesi tarafından yeniden işlevlendirilmesinin ardından Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Saat kulesiyle de şehrin simge eserleri arasında yer alan Amasya Üniversitesi Çelebi Sultan Mehmet Bilim, Kültür, Sanat Merkezi, törenle kapılarını açtı.

Amasya Valisi Önder Bakan, açılışta yaptığı konuşmada, Amasya Üniversitesinin asırlardır ilim ve irfan yuvası olarak hizmet veren Çelebi Sultan Mehmet Medresesi'ni Bilim Kültür Sanat Merkezi olarak yeniden ihya etmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Tarihi mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına yapılan bu çalışmanın üniversitenin şehirle kurduğu güçlü bağın önemli bir göstergesi olduğunu dile getiren Bakan, "Nasıl bir mirasa sahip olduğumuzu, nasıl bir geçmişten geldiğimizi çok iyi hatırlamamız, unutmamamız ve bunu yaşatmaya gayret etmemiz lazım." dedi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi de Merkezde toplumun her kesimine hitap edecek faaliyetlerin olacağını belirtti.

Üniversiteleri yalnızca diploma veren kurumlar olarak görmediklerini, şehrin kültürüne yön veren, topluma rehberlik eden, geçmişle gelecek arasında köprü kuran, geçmişine bağlı ama geleceğe kör olmayan nesiller yetiştirme arzusuyla hareket ettiklerini söyleyen Turabi, şöyle konuştu:

"1414-1415 yıllarında Osmanlı Devleti kurucu hükümdarlarından Çelebi Sultan Mehmet Han tarafından inşa ettirilen bu müstesna medrese asırlar boyunca ilmin, hikmetin ve kültürün önemli merkezlerinden biri olarak bölgenin insanını mayalayan bir kültür merkezi haline gelmiştir. Cumhuriyet döneminde Vakıflar Genel Müdürlüğü'müzün büyük bir hassasiyetle koruyup yaşattığı bu tarihi eser, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile üniversitemiz arasında imzalanan protokol sayesinde bugün Amasya Üniversitesi Çelebi Sultan Mehmet Bilim Kültür ve Sanat Merkezi olarak Merzifonlu hemşehrilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Tarihi dokusu ve köklü geçmişiyle dikkati çeken medrese yeni dönemde de bilim ve sanat faaliyetlerinin merkezi olarak hizmete başlayacaktır."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Törene, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çelebi Sultan Mehmet Medresesi Bilim ve Sanat Merkezi Oldu - Son Dakika

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