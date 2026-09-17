Çelik, 65. yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, darbelerin her zaman milletin ve devletin düşmanı olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Milletimizin iradesine düşman olanların ülkemize yaptığı en büyük kötülükler darbelerdir. Karanlık bir darbe sonucunda, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, 65 yıl önce idama mahkum edildi. Haksız yere idam edilenler milletin gönlünde yaşamaya devam ediyor. Darbeciler ise tarih önünde mahkum edildi. Merhum Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı vefatlarının yıl dönümünde, rahmetle anıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."