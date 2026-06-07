Ömer Çelik'ten Ara Seçim Değerlendirmesi: Cumhur İttifakı Milletimizin Takdirinin Adresidir

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlar, Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün 6 beldede yapılan ara seçimlerin sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından şu değerlendirmede bulundu:

"AK Partimiz ve Cumhur İttifakımız başarılara imza atmaya devam ediyor. Belde belediye başkanlığı ara seçimlerinde elde edilen sonuçlar, Cumhur İttifakımızın milletimizin yüksek takdirinin adresi olmaya devam ettiğini göstermiştir. Tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. Aziz milletimize saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz."