ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 2022 Yılı İkinci Çeyrek Finansal Raporu

Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., 2022 yılı ikinci çeyrek finansal tablolarını yayımladı. Şirketin toplam varlıkları 577.712.767 TL, toplam yükümlülükleri 704.930.921 TL ve özkaynakları 98.872.650 TL olarak kaydedildi. Net dönem karı 27.665.782 TL olurken, hasılat 706.524.012 TL seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde hasılat 292.396.151 TL iken net kar 3.961.138 TL idi. Şirketin sermayesi 41.500.000 TL olup, geçmiş yıllar karları 8.642.368 TL'dir.