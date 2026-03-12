Çelik: İstiklal Marşı Milli Varlışın Beyannamesidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstiklal Marşı'mız milli varoluşumuzun beyannamesidir." ifadesini kullandı.

Çelik, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'mız milli varoluşumuzun beyannamesidir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünde milletimizin abide şahsiyetlerinden, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz."