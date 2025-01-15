Çelik Kasa Soygunu: 7 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Çelik Kasa Soygunu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Çelik Kasa Soygunu: 7 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli ve 3 ilde çelik kasaları hedef alarak 2 milyon TL'lik vurgun yapan 7 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan tutuklandı. Şüphelilerin toplamda 41 suç kaydı bulunuyor.

15.01.2025 17:36  Güncelleme: 17:38
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TUTUKLANDILAR

Kocaeli'nin de olduğu 4 ilde ikiz plakalı hafif ticari araçla, yol kenarlarındaki fabrikalara girip çelik kasaları soyduğu ve yaklaşık 2 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı. İfadelerinin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Şüphelilerden E.T.'nin benzer suçlardan 10, Z.Y.'nin 9, E.B.'nin 7, E.G.'nin 7, F.O.'nun 6, E.T.'nin 1 ve T.T.'nin 1 suç kaydı olmak üzere şüphelilerin toplamda 41 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çelik Kasa Soygunu: 7 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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