Çelik Kubbe, Ana ve Mavi Vatanı Koruyacak - Son Dakika
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Çelik Kubbe, Ana ve Mavi Vatanı Koruyacak

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ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, Çelik Kubbe'nin hem ana toprakları hem de mavi vatanı koruyacağını belirtti.

10.02.2025 12:32
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ROKETSAN Genel Müdürü İkinci: "Çelik Kubbe sadece ana vatanımızı değil mavi vatanı da koruyacak"

ANKARA - ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin en kısa zamanda tamamlanacağını belirterek, "Çelik Kubbe sadece ana vatanımızı değil mavi vatanı da koruyacak" dedi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Strateji Konferansı'nda İhlas Haber Ajansı'na 2024 yılı ROKETSAN ihracatına ve Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği hava savunma sistemi Çelik Kubbe'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçen yılın savunma sanayi ihracatı açısından başarılı bir yıl olduğunu aktaran İkinci, "Burada Antalya'da aslında savunma ihracatı stratejilerinin konuşulduğu bir toplantıda sektörü temsil eden firmalarla bir aradayız. Bunun devamının sağlanması ve 'Türk savunma sanayinin ihracatının daha da hızlı bir şekilde arttırılabilmesi için bundan sonraki süreçte nasıl bir stratejiyle hareket edeceğiz?' Onun değerlendirmesini yaptık. Bildiğiniz üzere 2024 yılı 7 milyar doların üzerindeki bir ihracat rakamı ile tamamlandı. Ama ben inanıyorum ki çok kısa zaman içerisinde Türk savunma sanayi on milyar hatta yirmi milyar dolar seviyesindeki bir hedefe hızlıca ulaşabilir" ifadelerini kullandı. Konferansta çeşitli değerlendirmelerde bulunduklarına dikkati çeken İkinci, "Buradaki temel gaye aslında ülkemizin uluslararası alanındaki savunma ihracatını artırabilmek için ne tür stratejiler geliştirilmesi lazım. Onları hep beraber değerlendiriyoruz ve strateji oluşturmaya çalışıyoruz. 2024 yılı da ROKETSAN için çok başarılı bir yıl oldu. Sadece 2024 yılı içerisinde bir milyar dolardan daha fazla bir ihracat sözleşmesini biz imzaladık. Bu da şu anlama geliyor; aslında bundan sonraki süreçlerde çok hızlı bir şekilde ROKETSAN'ın da ihracatı artacak. ROKETSAN her yıl yüzde 30 büyümenin üzerinde dolar bazında bir büyümeyi yakalamış durumda. Bundan sonraki süreçte de bunun ihracatla birleşmesiyle beraber çok daha ivmeli, çok daha hızlı bir şekilde inşallah uluslararası pazarda hak ettiği yere gelecek" şeklinde konuştu.

Mevcut hava savunma sistemleri başarıyla kullanılıyor

Hava savunma sistemlerinin birçok ülkenin ulaşmak istediği komplike sistemler olduğunu dile getiren İkinci, "Şu ana kadar geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye aslında kendi hava savunma sistemlerini hayata geçirmiş. Onlar da sahada başarıyla kullanmaya başlamış bir ülke. Alçak irtifada Sungur Hava Savunma Füze'miz, yine alçak irtifa ve orta irtifada HİSAR-A ve HİSOR-O sistemleri. Onların üzerinde yüksek irtifada SİPER hava savunma sistemi şu anda başarılı kullanılıyor" ifadelerine yer verdi.

"Çelik Kubbe sadece ana vatanımızı değil mavi vatanı da koruyacak"

İkinci, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği hava savunma sistemi Çelik Kubbe'ye ilişkin de şunları kaydetti:

"Çelik Kubbe ise bu bütün sistemleri bir araya getiren ve bir arada etkin ve aslında bir komuta kontrol merkezi üzerinden kontrol edebilen bir hale getirilmiş bir komplike bir hava savunma sistemi olacak. Çelik Kubbe sadece bizim ana vatanımızı değil aslında mavi vatanı da koruyacak. Mavi vatan da özellikle bizim gemilerimizin üzerindeki hava savunma sistemleri bunların MİDLAS'la (Milli Dikey Atım Lançer Sistemi) beraber milli füzelerin atılabilir hale getirilmesi Çelik Kubbe'nin kabiliyetlerini çok daha üst noktaya taşıyacak."

"En kısa zamanda Çelik Kubbe tamamlanacak"

İkinci konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE, Makine ve Kimya Endüstrisi gibi kurumlar iş birliği içerisinde çalışıyor. En kısa zamanda Çelik Kubbe tamamlanacak ve bundan sonraki aşamalarda da gelecek olan değişik tehditlere karşı kabiliyetleri zamanla artırılacak."

Kaynak: İHA

Murat İkinci, Mavi Vatan, Politika, Roketsan, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çelik Kubbe, Ana ve Mavi Vatanı Koruyacak - Son Dakika

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