Çelik: Mescid-i Aksa'ya Saygısızlık Lanetlenmeli

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli bir bakanın, beraberindekilerle Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Netanyahu hükümetinin üyelerinin insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur."