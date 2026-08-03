Çelik'ten Erdoğan-Frankocu karşılaştırmasına sert tepki - Son Dakika
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Çelik'ten Erdoğan-Frankocu karşılaştırmasına sert tepki

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Franco diktatörlüğüyle benzeştirenlere tepki göstererek, bu mukayesenin 'zihinsel ve ahlaki sefalet' olduğunu; Erdoğan'ın demokratik meşruiyetle seçilmiş en tecrübeli lider olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştiriye tepki göstererek, "En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın defalarca milletin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğü ile benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir. Türkiye'ye geçmişte yaşatılan kötülüklerin kök zihniyeti budur. Maalesef bu belli kesimlerde bir siyasi karakter haline gelmiştir. En yüksek demokratik meşruiyete sahip dünya liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız ile insanlık suçu işlemiş bir diktatörü mukayese etmek zihinsel ve ahlaki bir sefalettir.

Bu zihniyetle demokratik mücadelemizi en zor zamanlarda verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yine bu zihniyetin partimizden bahsederken 'AK Parti diye bir parti yok' anlamına gelen sözleri sadece çürümüş bir zihniyetin temennisidir. Gerçeği öğrenmek isteyen biri, sokaklara çıkıp bunu dile getirsin ve cevabını bizzat yaşasın. Bu çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çelik'ten Erdoğan-Frankocu karşılaştırmasına sert tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çelik'ten Erdoğan-Frankocu karşılaştırmasına sert tepki - Son Dakika
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