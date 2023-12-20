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ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE GETİRİLDİ

Boşanma aşamasında olduğu eşi Hava Nur Şenol Taşkın ile Taşkın'ın annesi Cemile Şenol, babası Adem Şenol ve anneannesi Emine Tanış'ı tüfekle öldürdükten sonra saklandığı evde yakalanan Mert Muharrem Taşkın, jandarmadaki işlemlerin ardından Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Taşkın, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Adliyede işlemleri süren Taşkın'ın kanında alkol ya da uyuşturucu madde bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Öldürülen Adem Şenol'un, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in dayısının oğlu olduğu öğrenildi.

20.12.2023 - 15:12,
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Boşanma aşamasında olduğu eşi Hava Nur Şenol Taşkın ile Taşkın'ın annesi Cemile Şenol, babası Adem Şenol ve anneannesi Emine Tanış'ı tüfekle öldürdükten sonra saklandığı evde yakalanan Mert Muharrem Taşkın, jandarmadaki işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Mert Muharrem Taşkın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Cinayetleri niçin işlediniz" sorusunu yanıtsız bıraktı. Adliyede işlemleri süren Taşkın'ın kanında alkol ya da uyuşturucu madde bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi.

Diğer yandan öldürülen Adem Şenol'un, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in dayısının oğlu olduğu öğrenildi. Cenaze törenine katılan Başkan Zeybek, "Merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim de yakınımız, dayımın oğlu ve torunları. Allah dayım ve yakınlarımıza sabrıcemil versin" dedi. (DHA)

ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE GETİRİLDİ
Kaynak: DHA
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Güvenlik, Adliye, Cinayet, Suç, Belediye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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