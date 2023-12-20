ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE GETİRİLDİ

Otelde bastığı kocasını da onun sevgilisini de evire çevire dövdü

Memur ve emekli zammı kesinleşti gibi! İşte masadaki en güçlü rakam

Boşanma aşamasında olduğu eşi Hava Nur Şenol Taşkın ile Taşkın'ın annesi Cemile Şenol, babası Adem Şenol ve anneannesi Emine Tanış'ı tüfekle öldürdükten sonra saklandığı evde yakalanan Mert Muharrem Taşkın, jandarmadaki işlemlerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Mert Muharrem Taşkın, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Cinayetleri niçin işlediniz" sorusunu yanıtsız bıraktı. Adliyede işlemleri süren Taşkın'ın kanında alkol ya da uyuşturucu madde bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi.

Diğer yandan öldürülen Adem Şenol'un, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in dayısının oğlu olduğu öğrenildi. Cenaze törenine katılan Başkan Zeybek, "Merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim de yakınımız, dayımın oğlu ve torunları. Allah dayım ve yakınlarımıza sabrıcemil versin" dedi. (DHA)