Çeltik Yüklü Gemi Karaya Oturdu - Son Dakika
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Çeltik Yüklü Gemi Karaya Oturdu

Çeltik Yüklü Gemi Karaya Oturdu
14.07.2026 12:54
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Tekirdağ açıklarında çeltik yüklü yük gemisi karaya oturdu, güvenlik önlemleri alındı.

Tekirdağ açıklarında karaya oturan çeltik yüklü yük gemisinin çevresinde güvenlik önlemleri alındı, geminin bulunduğu bölgede su altı incelemesi yapıldı.

Karaya oturan 27 bin 500 ton çeltik yüklü 169 metre uzunluğunda 27 metre genişliğindeki Sao Tome ve Principe bandralı "REGALO" isimli yük gemisi, 20 kişilik mürettebatıyla bekliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gemi çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Kıyı Emniyetine bağlı dalgıçlar tarafından geminin bulunduğu bölgede su altı incelemeleri yapıldı. Kontrollerde deniz kirliliğine rastlanmadı.

Mevzuat gereği, geminin bağlı bulunduğu şirkete, bulunduğu yerden geminin kurtarılması için verilen 72 saatin dolmasının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma çalışması başlatacak.

Gemi dün, Ceyport Limanı önlerinde karaya oturmuş, ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çeltik, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeltik Yüklü Gemi Karaya Oturdu - Son Dakika

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