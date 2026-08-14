Çeltikçi'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
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