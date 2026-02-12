Cem Aydın'a Hakaret Cezası - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Cem Aydın'a Hakaret Cezası

12.02.2026 12:19
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a hakaretten 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada karar verildi. Aydın hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik paylaşımı nedeniyle 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

'BEN SADECE SİYASET YAPTIĞIM İÇİN BURADAYIM'

Cem Aydın savunmasında, "Bu davada yargılanan Cem Aydın'ın şahsı değil, CHP Gençlik Örgütleri başta olmak üzere Türk gençliğidir. Bugün burada rutin bir siyasi faaliyetin bu salonda yargılandığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ne ile yargılanıyorum? Genel Başkanımızın konuşmasını paylaşmakla. Nasıl ki Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları kendi Genel Başkanlarının konuşmalarını paylaşıyorsa, nasıl ki Ülkü Ocakları Genel Başkanı, Genel Başkanlarının sözlerini yaygınlaştırıyorsa, biz de CHP Gençlik Kolları olarak kendi Genel Başkanımız Özgür Özel'in Meclis kürsüsünde ve meydanlarda milletimize hitaben yaptığı konuşmaları paylaşıyoruz. O gün de bir adım geri atmadan paylaştık. Bugün de her sözünü savunmaya ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Bir siyasi partinin gençlik kollarının, kendi partisinin politikalarını kurumsal hesaplarından duyurmasından daha doğal ne olabilir? Genel Başkanımızın sözleri bizim parti politikamızdır ve bunu yaymak suç değil, siyasi görevimizdir. Rutin bir siyasi parti faaliyetini 'suç' olarak nitelendirmek, milletin demokrasiye olan inancını zedeler. Cem Aydın'ın şahsen ceza alıp almaması mesele değildir; mesele demokrasinin ve siyaset yapma özgürlüğünün alacağı yaradır. Siyaset yapmanın suç olduğuna inanmıyorum. Ben sadece siyaset yaptığım ve Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı olduğum için buradayım. Bu dava, ne yazık ki ülkemizdeki siyasi iklimin bir sonucudur. Benim üzerimden tüm gençliğe; 'Hangi çerçevede konuşabilirsiniz, hatta hangi partide siyaset yapabilirsiniz' sınırlarını çizen bir uyarı verilmek istenmektedir. Oysa ifade özgürlüğü anayasal hakkımızdır. İfade özgür olursa zihin de özgür olur. Zihin özgürleşirse toplum dürüstleşir. Tarih bize göstermiştir ki; ifade özgürlüğünün yok edildiği toplumlar ve devletler içten içe çürür" dedi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, Cem Aydın hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan ise beraatine karar verildi.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
