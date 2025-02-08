Cem Karaca, Vefatının 21. Yılında Anıldı

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(İSTANBUL)- Cem Karaca, vefatının 21'inci yılında Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği özel bir etkinlikle anıldı. Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Müziğiyle ezilenin, emekçinin sesi olan büyük bir sanatçıydı. Şarkılarında hep bir isyan, bir hasret, bir mücadele vardı. Yasaklarla, sürgünlerle, baskılarla karşılaştı. İnandığı doğrulardan hiç vazgeçmedi" dedi.

Beykoz Belediyesi, Cem Karaca'yı 21'inci ölüm yılında düzenlediği etkinlikle andı. Anadolu Hisarı Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programı, Cem Karaca anısına hazırlanan video gösterimi ile başladı.

Gösterimin ardından Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Türk müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'yı anmak için bir aradayız. Cem Karaca; acısını, sevdasını, umudunu şarkılarla anlattı. Müziğiyle ezilenin, emekçinin sesi olan büyük bir sanatçıydı. Şarkılarında hep bir isyan, bir hasret, bir mücadele vardı. Yasaklarla, sürgünlerle, baskılarla karşılaştı. İnandığı doğrulardan hiç vazgeçmedi. Kalplerimizde eşsiz bir yer edindi. Bugün, büyük ustanın oğlu Emrah Karaca'nın yorumuyla Cem Karaca'nın şarkılarını söyleyeceğiz. Onun hayat mücadelesine duyduğumuz saygıyı bir kez daha hissedeceğiz. Cem Karaca'yı derin bir özlem ve sevgiyle anacağız. O'nu unutmadık, asla unutmayacağız" diye konuştu.

Emrah Karaca, babasının şarkılarını seslendirdi

Başkan Köseler'in konuşmasının ardından Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, babasının sevilen eserlerini, Beykozlular için seslendirdi. Program sonunda Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve eşi Firdevs Köseler, sanatçı Emrah Karaca'ya günün anısına çiçek takdim etti.