Cem Sezgin'in 'Zamansız' Sergisi Açılıyor

11.03.2026 13:29
Cem Sezgin'in 70 eserinin yer aldığı 'Zamansız' sergisi, 9-12 Nisan'da Beşiktaş'ta açılacak.

Cem Sezgin'in üçüncü kişisel resim sergisi "Zamansız", 9 Nisan'da Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde açılacak.

Sergiye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Arzu Sekülü'nün küratörlüğünde hazırlanan sergide, sanatçının 2022-2026 arasında ürettiği yaklaşık 70 eser yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezgin, ziyaretçilere farklı bir deneyim sunmayı hedeflediğini belirterek, "Bu resimleri zamanın bana hiç yetmediği, çok yoğun bir dönemde ürettim. Ayrıca eserlerim belirli bir dönemin ruhuna tutsak değil, aksine zamandan bağımsız bir boyuta ait. Serginin ortaya çıkışı da oldukça ani ve beklenmedik, yani plansız ve zamansız bir şekilde gelişti." ifadelerini kullandı.

Sergi, 12 Nisan'a kadar hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

