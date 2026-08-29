Cem Yılmaz Anjiyo Oldu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve anjiyoya alındı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, anjiyoya alındı.
Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, çağrılan ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlü sanatçı, biradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Ünlü komedyen, burada anjiyoya alındı.
Kaynak: DHA
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