Cem Yılmaz Hastanede Anjiyo Oldu - Son Dakika
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Cem Yılmaz Hastanede Anjiyo Oldu

Cem Yılmaz Hastanede Anjiyo Oldu
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Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve anjiyo oldu.

Çanakkale'de rahatsızlanan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi devam eden Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, iyi olduğunu bildirdi.

Paylaşımında "Tam Gora'nın çekimleri bitti. Dedim ki 'Şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu sette hiç belli etme, kemiklerin ağrır iş bitince.'" ifadelerini kullanan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma. Eve gidip yatsam hala yatıyor olurdum. Ayvacık'ta ilk hastanede, burada Çanakkale'deki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra detaylı. Soran, eden, gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu. Neyse kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar 'Stresten uzak durun.' dedi. Güldüm. Yine 'Abi az iç.' diyen, 'Saçı kesti yeni imaj.' diyenlere bir sözüm var, siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta. Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah."

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde dün akşam saatlerinde rahatsızlanan Cem Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilmişti. Anjiyo laboratuvarına alınan Yılmaz'a burada Prof. Dr. Ercan Akşit ve ekibi tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cem Yılmaz Hastanede Anjiyo Oldu - Son Dakika

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