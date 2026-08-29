Cem Yılmaz'ın Sağlık Durumu İyi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Cem Yılmaz'ın durumu hakkında açıklama yaptı; tedavisi devam ediyor.
BAKAN MEMİŞOĞLU: GENEL DURUMU İYİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
ANKARA,
Kaynak: DHA
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