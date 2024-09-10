Çember-22 Operasyonunda 3.126 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Çember-22 Operasyonunda 3.126 Suçlu Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen 'Çember-22' operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 3 bin 126 kişinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlar kapsamında hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçları, kaçakçılık ve organize suçlardan aranan kişiler yakalanarak adalete teslim edildi.

10.09.2024 09:12
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(ANKARA)  - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen "Çember-22" operasyonlarında, çeşitli suçlardan aranan 3 bin 126 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde son 5? gündür, mahkemelerce yakalama kararı verilen ve aranan kişilere yönelik "Çember-22" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya; hırsızlıktan 497, dolandırıcılıktan 199, yağmadan 87, adam öldürmeden 65, cinsel suçlardan 92, narkotik suçlarından 561, kaçakçılık ve organizeden 281 ve diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3 bin 126 kişinin yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, "Aranan suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çember-22 Operasyonunda 3.126 Suçlu Yakalandı - Son Dakika

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