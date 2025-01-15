Cemevlerinin İbadethane Statüsü İçin Teşekkür Ziyareti

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(ESKİŞEHİR)- Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Kamer Ali Durur ile Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Battal Sülük, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla cemevlerinin 'ibadethane' statüsüne alınması dolayısıyla teşekkür ettiler.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Kamer Ali Durur ile Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Battal Sülük, yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Başkan Ünlüce'ye teşekkür etmek için geldiklerini belirten Durur ve Sülük, "10 Ocak Cuma günü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılının ilk belediye meclis toplantısında, cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan'ımız Ayşe Ünlüce konuyu meclise taşıyarak bizlerin sesine kulak verdi. Toplumsal barışın güçlendirilmesi için atılan en temel adımlardan biri oldu. Birbirimizi anlayarak, dinleyerek, tanıyarak toplumumuzda barışı güçlendireceğiz. Ayşe Ünlüce Başkan'ımıza ve meclis üyelerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Ayşe Ünlüce de "Ne mutlu ki bize Eskişehir'imiz birçok farklı kültüre ev sahipliği yapıyor ve bu kültürlerle çok uzun yıllardır barış, kardeşlik ve dostluk içinde yaşıyoruz. Yunus'un şehri Eskişehir'de birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece başaramayacağımız hiç bir iş, hayata geçiremeyeceğimiz hiç bir projemiz yok. Eskişehir'in çağdaş ve aydınlık yüzünün en büyük savunucuları sizlersiniz. Hemşehrilerimizin taleplerine cevap vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Karşılıklı görüş alışverişinin ardından ziyaret son buldu.