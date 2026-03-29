Cemil Çiçek, Kayseri'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cemil Çiçek, Kayseri'yi Ziyaret Etti

29.03.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, kentte çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çiçek, Erciyes Kayak Merkezi, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Kayseri Kalesi ve Arkeoloji Müzesi, Hunat Medresesi, Milli Mücadele Müzesi, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiçek, Kayseri'nin kültür, siyaset, devlet ve toplum hayatında önemli bir il olduğunu belirtti.

Kentin hayırsever ve çalışkan insanları olduğunu aktaran Çiçek, "Türkiye'de kalkınma çabalarının, kalkınma hamlesinin ne sonuçlar verdiğinin en somut örneği Kayseri'dir. Devletten almak yerine, devlete verme çabası, gayreti içerisinde olan, dürüst, faziletli ve ahlaklı insanların yaşadığı bir yer. Onun için iki günden beri bunu bir defa daha buradaki gelişmeleri görerek inancımı pekiştirmiş oldum." ifadelerini kullandı.

Çiçek'e ziyaretlerinde, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı'na bağlı Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayseri, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemil Çiçek, Kayseri'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 11:56:47. #7.13#
SON DAKİKA: Cemil Çiçek, Kayseri'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.