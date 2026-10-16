Cemil Koç'un Diyarbakır'da cinayet davasında tutukluluğu devam etti, keşif yapılacak - Son Dakika
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Cemil Koç'un Diyarbakır'da cinayet davasında tutukluluğu devam etti, keşif yapılacak

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Diyarbakır'daki duruşmada, Cemil Koç'un Ejegul Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanması sürdü. Mahkeme tutukluluğun devamına, olay yerinde keşif ve bilirkişi raporuna, Ayşe Tokyaz'ın ikizinin tanık dinlenmesine karar verip davayı 18 Şubat 2027'ye erteledi.

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Cemil Koç'un (38), Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova'yı (29) öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Cemil Koç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul'da tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatları ve sanık avukatı da hazır bulundu.

Savunma yapan sanık Koç, Ovezova'nın düşme biçiminin intihar olup olmadığının ortaya çıkarılması için bilirkişi raporu hazırlanması talebini yinelediğini belirterek, giysilerde boğuşma emarelerinin olmadığının göz önünde bulundurulmasını talep etti.

Tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi C.K. ise Ovezova'nın önce İstanbul'da yaşadığını, daha sonra Diyarbakır'a geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum. Ağabeyim beni aradığı için olay yerine gittim. Ejegul, olay yerinde yan yatıyordu. Ağabeyim panik halindeydi. Şok halinde olduğu için olay günü çok konuşamadık. Çünkü Ejegul'ün öldüğüne inanmıyordu. Olayın nasıl olduğunu kendisine sorduğumda, 'atladı' şeklinde söylemde bulundu. Aralarında daha önce kavgaya şahit olmadım ve darp olup olmadığını bilmiyorum. Olaydan 3-4 saat önce de eşim ve çocuğumla evlerine gittik. Evde bulunan köpeği alarak çıktık. Olaya ilişkin bilgim ve görgüm bundan ibarettir."

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüpheyi gerekçe göstererek, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatları da sanığın cezalandırılması ve Ayşe Tokyaz'ın kardeşinin duruşmada dinlenilmesi talebinde bulundu.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, olay yerinde keşif yapılarak uzman kişilerce bilirkişi raporu hazırlanmasına ve Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz'ın tanık olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı 18 Şubat 2027'ye erteledi.

Olay

24 Temmuz 2023'te merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Ejegul Ovezova'nın, 8. kattaki evinin salon penceresinden düşerek ölmesine ilişkin, Ovezova'nın Diyarbakır'da birlikte yaşadığı eski polis memuru Cemil Koç hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde cesedinin bulunmasıyla ilgili "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanan Koç'un, Ovezova'yı öldürdüğü gerekçesiyle de "kasten öldürme" suçundan tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Cemil Koç, Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "şantaj" ve "cebir ve tehdit kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cemil Koç'un, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu belirlenmişti.

İddianamede, Koç'un, Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Kaynak: AA
DiyarbakırCinayetMahkemeGüncelCezaSuçSon Dakika

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