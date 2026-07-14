Cemil Koç'un İki Cinayet Davası - Son Dakika
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Cemil Koç'un İki Cinayet Davası

14.07.2026 14:10
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Cemil Koç, Diyarbakır'da Ejegul Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor.

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin tutuklanan Cemil Koç'un, 24 Temmuz 2023'te Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova'yı (29) öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Cemil Koç (38), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul'da tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatları ve sanık avukatı da hazır bulundu.

Savunma yapan sanık Koç, isnat edilen suçu kabul etmeyerek, düşmenin intihar olup olmadığının tespit edilmesi için bilirkişi raporu hazırlanmasını ve tahliyesini istedi.

Tanık olarak dinlenen maktulün arkadaşı E.Ö. ise sanık ile Ejegul Ovezova arasında sorun olduğuna şahit olduğunu söyledi.

E.Ö, "En son Ejegul ile konuştuğumda düğün hazırlığı yapıyordu. Sanık ile Ejegul birbirine değer veriyordu ve ikisi de kıskançtı. Ejegul ile en son telefonda konuştuğumuzda anormal bir durum hissetmedim. Alkol alan Ejegul'ün bazen dengesini kaybettiği oluyordu. Olayın nasıl gerçekleştiği hakkında bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.

Tanık A.A. da olayın yaşandığı akşam sitenin güvenliğinin bulunduğu alanda oturduğu sırada düşmeye yönelik bir ses duyduğunu anlatarak, sesin geldiği noktaya gittiğinde maktulün yerde olduğunu gördüğünü belirtti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüpheyi gerekçe göstererek, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatları da sanığın cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

Olay

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Temmuz 2023'te merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Ejegul Ovezova'nın ikamet ettiği binada 8. kattaki evinin salon penceresinden düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, Ovezova'nın Diyarbakır'da birlikte yaşadığı eski polis memuru Cemil Koç hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde cesedinin bulunmasıyla ilgili "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanan Koç, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine ifade vermişti.

Mahkeme, isnat edilen suçlamaya ilişkin savunma yapan Koç'un, Ovezova'yı öldürdüğü gerekçesiyle de "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasını kararlaştırmıştı.

Cemil Koç'un, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu belirlenmişti.

İddianamede, Koç'un, Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemil Koç'un İki Cinayet Davası - Son Dakika

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