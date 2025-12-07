İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Abdal Musa İçin Düzenlenen Lokma Duasına Katıldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 14'üncü yüzyılda yaşamış Anadolu erenlerinden Abdal Musa için Narlıdere'de düzenlenen lokma duasına katıldı. Tugay, dayanışmanın önemine değinerek, "İnanıyoruz ki ülkemiz ve dünya da ancak dayanışma, birlik ve beraberlik sayesinde kurtulur. O nedenle iyilik istiyoruz. Hak, adalet istiyoruz. Herkesi de bu yola katkı sunmaya davet ediyoruz" dedi.

Tugay, Narlıdere Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Abdal Musa lokma etkinliğine katıldı. Lokma duası okunan buluşmada Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Narlıdere Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Aslan, eski Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, eski Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP'li meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Anadolu'nun erenler ve evliyalar diyarı olduğunu belirten Tugay, "Bizler de bu topraklarda atası ile kendi yaşamı ile bu mirasın devamı niteliğindeki insanlarız. Bu kültüre sahip çıkmak ve onu bizden sonraki nesillere doğru şekilde ulaştırmak için çabalaması gereken insanlarız. Bu nedenle burada Abdal Musa'yı andığınız için ben de sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tugay, suyun önemine dikkati çekti

Abdal Musa'nın "Uçan Su" hikayesi ile bilindiğini anımsatan ve o hikayeyi anlatan Tugay, şunları söyledi:

"Susuz kalmış insanlara su yetiştiren bir eren olarak tanınır. İçinde yaşadığımız zaman suyun ne kadar önemli olduğunu anladığımız bir dönem. Türkiye için ve susuz kalmış, suya ihtiyaç duyan herkes için dua etmenizi istiyorum. İyilik iyidir. İyi şeyleri herkes için dilemek lazım. Bir süredir 'Kendi başınızın çaresine bakın. Kendinizi kurtarın. Dünya yansa yıkılsa çok da umursamayın' deniyor. Biz bunu önemsemedik. Öğretmen babamın bunda çok etkisi var. 'Oğlum bu dünyada tek başına yaşanmıyor. Başka insanların da iyi olması lazım. İyilik olacaksa hep beraber olacak. Sadece kendi başına iyi olman yetmez' diye yetiştirdiler bizi. 'Her şeye çare bulamazsınız, kendinizi kurtarın' dediler. Şimdi herkes yalnız başına mutlu olmaya çalışıyor. İnsanlar yaşamlarına kayıp insanlar olarak devam ediyor.

"Mücadele etmek gerekiyor"

Bu olumsuzluklara yüksek sesle itiraz etmek ve bunlarla mücadele etmek gerekiyor. Özellikle sizlere çok iş düşüyor. Biz en yoksul zamanlarımızda bile paylaşmayı bildik. Öyle büyüdük. İnanıyoruz ki ülkemiz ve dünya da ancak dayanışma, birlik ve beraberlik sayesinde kurtulur. O nedenle iyilik istiyoruz. Hak, adalet istiyoruz. Herkesi de bu yola katkı sunmaya davet ediyoruz. Hepiniz iyi ki varsınız."

Abdal Musa lokma etkinliğinde Tugay yemeğin piştiği kazanı da karıştırdı. Etkinlik duaların okunması ve lokmaların yenilmesi ile son buldu.