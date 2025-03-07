Cemil Tugay'ın 8 Mart Mesajı: Kadın Emeği ve Eşitlik Vurgusu - Son Dakika
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Cemil Tugay'ın 8 Mart Mesajı: Kadın Emeği ve Eşitlik Vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, kadınların eşit şartlarda çalışması ve haklarının korunması gerektiğini vurgulayarak, bu konunun insanlığın ortak meselesi olduğunu ifade etti.

07.03.2025 11:28
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Dünyayı borçlu olduğumuz kadınların eşit şartlarda çalıştığı, emeklerinin görünür olduğu, şiddetin, kadın cinayetlerinin, ayrımcılığın ve adaletsizliğin son bulduğu bir dünyayı, Ata'mızın izinde hep birlikte kuracağız. Bu, sadece kadınların değil, insanlığın ortak meselesidir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Bir 8 Mart'ta daha kadınların iş, ekmek ve özgürlük hakkını yüksek sesle dile getiriyoruz. Temelleri 1908 yılına, New York'ta 15 bin çalışan kadının daha kısa mesai süreleri, daha yüksek maaş ve seçme hakkı talebine giden, 1911'den bu yana uluslararası hale gelen ve 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Dünya Kadınlar Günü mücadelesinin aslında çok daha eskiye, bin yıllar önceye gittiğini hepimiz biliyoruz. 8 Mart, dünyanın yarısı olan kadınların, doğal haklarını geri kazanma savaşının bir simgesidir. Her yıl bu dönemde kadınların tarih boyunca verdiği bu mücadeleyi hatırlıyoruz. Ama biliyoruz ki dünyasının yarısına bir gün yetmez.

Bugün hala kadınlar hak ettiği eşitliği göremezken; ücret adaletsizliği, siyasal temsilde eksiklik, eğitime erişim engelleri, şiddet ve çocuk gelinler gerçeği varken her günümüz kadınlar günü olmalıdır. Her günümüz, kadınların hiçbir baskıya, zorbalığa, ayrımcılığa uğramadan yaşaması, hak ettiği hak ve özgürlüklere ulaşması için çalışma günü olmalıdır.

Büyük Önderimiz Atatürk'ün dediği gibi, 'Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.' Biz, dünyayı borçlu olduğumuz kadınların eşit şartlarda çalıştığı, emeklerinin görünür olduğu, şiddetin, kadın cinayetlerinin, ayrımcılığın ve adaletsizliğin son bulduğu bir dünyayı, Ata'mızın izinde hep birlikte kuracağız. Bu, sadece kadınların değil, insanlığın ortak meselesidir. Çünkü bir kadının emeği sömürüldüğünde, hakları elinden alındığında, bir kadın şiddete uğradığında tüm insanlığın hayatı çalınmış demektir.

Çünkü kadın hakları, insan haklarıdır.

Kadınların hak ve özgürlüklerini bir kez daha hatırlatması, kadın emeğinin her yerde var olduğunu göstermesi dileğimle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cemil Tugay'ın 8 Mart Mesajı: Kadın Emeği ve Eşitlik Vurgusu - Son Dakika

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