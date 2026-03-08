İzmir Büyükşehir'den Menemen'de İftar Programı - Son Dakika
İzmir Büyükşehir'den Menemen'de İftar Programı

08.03.2026 22:20  Güncelleme: 23:33
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen'de düzenlenen iftar programında yurttaşlarla bir araya geldi. Tugay, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayı için hazırladığı ve 30 ilçeyi kapsayan iftar programı Menemen'de devam etti. Asarlık Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve yurttaşlar katıldı.

İftar öncesi alana gelen Başkan Tugay, masaları tek tek dolaşıp Menemenlilerle selamlaştı; çocuklarla ve gençlerle fotoğraf çektirdi. Çiçeklerle karşılananan Tugay'a Menemen'in meşhur kırmızı toprağından cep telefonları için üretilen gramofon hediye edildi. Başkan Tugay, iftar sofrasında tıp öğrencisi Zeynep Sude Teke ve ailesiyle birlikte yemek yiyip sohbet etti.


"Menemen'in dört bir köşesi bizim için değerli"
Cemil Tugay, yaptığı konuşmada, ramazan ayının bereketine değinerek, "30 ilçemizde iftar sofraları kuruyoruz. Bugün Asarlık'ta, Menemen'deyiz. Menemen'in dört bir köşesi bizim için çok değerli. Muhtarlarımız ve meclis üyelerimiz burada. Tuttuğumuz oruçların ve yaptığınız ibadetlerin kabul olmasını, dualarımızın bolluk, bereket ve refah olarak dönmesini diliyorum. Ramazanınız mübarek olsun" dedi.
"Büyükşehir'in iftarları kalplerimizi birleştiriyor"

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun da "Menemenli, Asarlıklı hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bu mübarek ay hepimizi birbirimize yakınlaştırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyemiz her ilçede iftar programı düzenliyor, kalplerimizi birleştiriyor" diye konuştu.
Yoğun program devam ediyor

İftar programı; 9 Mart'ta Selçuk Açık Pazaryeri'nde (Türkmen Pazar Alanı), 10 Mart'ta Konak Kemeraltı Milli Kütüphane Caddesi'nde, 11 Mart'ta Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda, 12 Mart'ta Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda, 13 Mart'ta Dikili Atatürk Meydanı'nda, 14 Mart'ta Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda, 15 Mart'ta Aliağa Demokrasi Meydanı'nda, 16 Mart'ta Karabağlar Vatan Kapalı Pazaryeri'nde, 17 Mart'ta Karaburun Mordoğan Merkez'de, 18 Mart'ta Çeşme Meydan'da ve 19 Mart'ta Urla Meydan'da kurulacak sofralarla devam edecek.
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Cemil Tugay, Belediye, Menemen, Güncel, İftar, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
