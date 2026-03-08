(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen'de düzenlenen iftar programında yurttaşlarla bir araya geldi. Tugay, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu vurgulayarak, Menemen'in dört bir köşesinin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayı için hazırladığı ve 30 ilçeyi kapsayan iftar programı Menemen'de devam etti. Asarlık Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve yurttaşlar katıldı.
İftar öncesi alana gelen Başkan Tugay, masaları tek tek dolaşıp Menemenlilerle selamlaştı; çocuklarla ve gençlerle fotoğraf çektirdi. Çiçeklerle karşılananan Tugay'a Menemen'in meşhur kırmızı toprağından cep telefonları için üretilen gramofon hediye edildi. Başkan Tugay, iftar sofrasında tıp öğrencisi Zeynep Sude Teke ve ailesiyle birlikte yemek yiyip sohbet etti.
Son Dakika › Güncel › İzmir Büyükşehir'den Menemen'de İftar Programı - Son Dakika
