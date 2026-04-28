Cemil Tugay SÖZCÜ'ye anlattı: Başkanlara operasyon haberleri uçuruluyor

28.04.2026 10:04
CHP'li belediye başkanları Ankara'da bir araya gelerek hükümetin baskılarına karşı ortak mücadele stratejisi belirledi. Toplantıda, belediyelere yönelik operasyon haberlerinin yayıldığı ve başkanların tedirgin edildiği vurgulandı.

CHP'li büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının Ankara'da yaptığı toplantının gelecek ay tekrarlanması kararlaştırıldı. Toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, SÖZCÜ'ye konuştu. Tugay, hükümetin CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarla partinin itibarını düşürmeye çalıştığını, belediye başkanlarına 'hakkınızda ihbarlar var' haberleri yayıldığını ve bürokratların haksız yere cezaevinde tutulduğunu söyledi.

Toplantıda, hukuki mücadelenin güçlendirilmesi ve haksız uygulamalara karşı suç duyuruları yapılması kararlaştırıldı. Genel Başkan Özgür Özel, 'Bir gün haksız ve hukuksuz olan her şeyin hesabı sorulacak' dedi. Ayrıca, belediye hizmetlerinde ortak bir dil kullanılması ve kreş gibi sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Tugay, mücadelenin ana ekseninin siyasi olacağını vurguladı.

Advertisement
