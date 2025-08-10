Çemişgezek\'te Yol Onarım Çalışmaları Başladı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çeşitli sebeplerden dolayı bozulan mahalle yollarında onarım çalışması başlatıldı.
Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek'in talimatı doğrultusunda ilçedeki sorunlarının çözülmesi için projeler hayata geçiriliyor.
Bu kapsamda belediye ekipleri de Çukur Mahallesi'nde bozuk olan yolları onarmak amacıyla harekete geçti.
Ekipler, iş makineleri desteğinde yolları düzelterek kilitli parke taşı döşedi.
