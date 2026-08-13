Cemre Kampı Sona Erdi - Son Dakika
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Cemre Kampı Sona Erdi

Cemre Kampı Sona Erdi
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Samsun'da düzenlenen Cemre Kampı, afet eğitimi ve çevre bilincine yönelik etkinliklerle tamamlandı.

Cemre Vakfınca Samsun'da düzenlenen "Cemre Kamp"ın 6'ncı etabı, üçüncü gün programının ardından sona erdi.

Türkiye'nin farklı illerinden 66 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen kampın son gün programı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Ladik Gençlik Kampı Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Programda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince katılımcılara ilk yardım ve afet farkındalık eğitimi verildi.

Kamp kapsamında ayrıca Sıfır Atık Caddesi'nde vatandaşlara sıfır atık uygulamaları ve COP31 konusunda bilgilendirme yapılarak çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya da gönüllülerle birlikte çalışmalara katıldı.

Eğitimin ardından Cemre Vakfının Samsun'da üç gün boyunca sürdürdüğü kamp programı tamamlandı.

Gençler, kamp süresince çeşitli eğitim ve etkinliklerin yanı sıra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde doğa gözlemi, bisiklet turu ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdi, ekolojik ayak izinin azaltılması, sıfır atık uygulamaları ve ekosistemin korunmasına yönelik eğitimlere katıldı.

Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Cemre, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemre Kampı Sona Erdi - Son Dakika

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