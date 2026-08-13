Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi - Son Dakika
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Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti\'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’ye geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düşerken, hem ABB kaynakları hem de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Basın Danışmanı Murat İde’den peş peşe yalanlama geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Ancak iddiaların ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Basın Danışmanı Murat İde'den peş peşe yalanlama geldi.

ABB: DOĞRUYU SÖYLEMİYORLAR

ABB kaynaklarından yapılan açıklamada,"Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceği yönünde iddiaları ortaya atanlar doğruyu söylemiyor" ifadelerini kullanıldı.

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

DERVİŞOĞLU'NUN DANIŞMANI DA YALANLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Basın Danışmanı Murat İde de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara tepki gösterdi.

İde, söz konusu iddianın yer aldığı bir paylaşıma "Size ulaşamadım. Bu garip paylaşımı kaldırır mısınız?" şeklinde yanıt verdi.

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

YENİ PARTİYE KATILMADI, CHP'DE KALDI

Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti'ye CHP’den çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı katılırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tercihi CHP'de kalmak olmuştu.

Konuya ilişkin konuşan Özel de, “Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin” ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Mansur Yavaş Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Bir zamanların paylaşılamayan Mansuru nu Artık kimse istemiyor 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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